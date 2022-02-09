高雄港區從9日起未篩檢者，禁止進入港區，而為持續防堵疫情，高雄港應變中心再次強化，並列出6點防疫作為，如果沒有照SOP將開罰，也將在11日於港區設置疫苗接種站就近接種疫苗。

高雄港區從業人員未做PCR篩檢者，9日起禁止進入港區工作，港務公司李賢義董事長一早召開應變中心工作會議，與高雄分公司總經理王錦榮、港務長張展榮及航港局南部航務中心張主任博彥，共同研議港區強化防疫事項。

首先，登輪下船人員的清消站設置於登輪檢查站相鄰區域，以利控管人員確實完成清消，並設置監視器24小時監看登輪人員清消情形；第二、登輪人員個人清消作業，應依標準作業程序自行落實執行，如未依標準作業流程執行清消者，一經查獲，可依《商港法》告發開罰，並禁止再次上船作業。

第三、登輪下船人員自下船處到清消站，不得自行脫卸防護裝備，需移動到清消站時方能卸除；第四、登輪下船人員及搭（騎）乘車輛應自主清消，完成清消後方能離開；第五、進港區作業人員後續篩檢實施頻率，依主管機關高雄市政府規定執行。

最後，高雄市衛生局於2月11日及2月12日在36號管制站和3、5貨櫃中心開設疫苗接種站，第1、2、3劑皆可預約施打。