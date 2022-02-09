風險低的儲蓄險是過去許多民眾傾向的理財方式，但近日股市投資風氣盛，儲蓄險不再首要選項，不過很多人仍靠著過去購買的保單，獲得一筆收入，有位準備進台積電上班的網友發文表示，從母親那裡拿到厚厚的保單，全部都已繳費完畢，其中20年期儲蓄險一年可以領10多萬，到60歲可領回6百多萬，90歲時還能再領400萬，讓他的業務員直呼「現在的保單沒那麼好康了」此事引起網友們熱議，不少人狂喊相當羨慕，但有網友提醒，別傻了，通膨會使資產縮水，儲蓄險不如表面上那樣美好。

該名網友在《Dcard論壇》上，透露當時母親買保單的狀況，總投入僅70萬，目前每年領10餘萬，到60歲可領約600萬，若活到90歲還可再領400萬，整體看來相當划算，「問了一下業務，他們說現在的保單沒那麼好康了，老媽當初買保險是正確的投資。」

此事引起網友們熱議，許多人表示相當羨慕，「早期儲蓄險真的很神」、「如果現在出這種單，真的是神單，絕對排隊買保險」、「這種以前買的保單很好，不用解約慢慢領就好，急用錢再部分解或全額解約」、「以前的保單真的比較好，現在很少有這麼多好的保單了。」

儘管如此，還是有人點出，早期的儲蓄險保單雖有高價值，但通膨會導致資產縮水，其實沒有想像中那麼美好，「別傻了，通膨會使資產縮水，儲蓄險不如表面上那樣美好」、「不用看60年後，看60年前的物價，你就知道錢值不值錢了」、「有穩定的現金流不錯，但可以再拿去買股票」、「不要被通膨吃光，就是要拿去做別的投資」、「等90歲時的400萬跟現在不能比。」