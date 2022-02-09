農產業群聚地區之農業用地未登記工廠從事農業相關行業別或製程之審認基準。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

農產業群聚地區邊緣土地得納管情形。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

中央要求2016年5月20日前已從事低汙染產業業者，需在今年3月19日前申請納管，如今大限即將到來。高市經發局統計，全市約4000家工廠需申請納管，迄今仍有逾千家業者尚未申請，但從近期每周送案逾50件來看，申請數翻倍成長已見輔導納管成效。

高市經發局指出，依據《工廠管理輔導法》修正案規定，低汙染未登記工廠應於今年3月19日前申請納管，提出申請者即可免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等相關法規處罰，若屆期未提出申請且拒不配合者，依法將停止供水、供電，尚未申請特定工廠登記的臨登業者亦同。

高市府為落實「全面納管、就地輔導」施政目標，專案成立「特定工廠登記辦公室」。經發局長廖泰翔表示，透過線下駐點、巡迴講座、專家輔導等方法多管齊下，同時培訓超過百位推動員輔導業者申請。

廖泰翔提到，同時因應疫情設立「高雄市特定工廠登記Youtube頻道」，教學影片上架短短3個月已累計破萬次觀看，截至今年1月底總計超過2800家工廠提出申請，已核准2124件，在六都中收件數僅次於台中。

經發局提醒，根據《工廠管理輔導法》，凡廠房面積或生產設備達一定規模（如化學、食品類工廠達50平方公尺以上；電力容量、熱能合計達2.25千瓦以上，其餘類別達150平方公尺、75千瓦者）即應辦理工廠登記。

若工廠位於農產業群聚不宜設廠區域，也務必確認是否從事農業相關行業別或製程，或相連於得申請納管工廠區域，亦或廠地面積與相鄰建築用地合計大於1公頃者，均得申請納管。

經發局強調，取得「特定工廠登記」好處多，不僅是土地與建物合法的途徑，還能享產創租稅優惠、申請水電、參與政府標案、增加低汙染產業、環保許可、優惠貸款及增加電力容量熱能等，呼籲尚未申請業者把握機會，推動工廠改造轉型永續經營，若有任何疑問歡迎電洽07-9697095諮詢。