中央要求2016年5月20日前已從事低汙染產業業者，需在今年3月19日前申請納管，如今大限即將到來。高市經發局統計，全市約4000家工廠需申請納管，迄今仍有逾千家業者尚未申請，但從近期每周送案逾50件來看，申請數翻倍成長已見輔導納管成效。
高市經發局指出，依據《工廠管理輔導法》修正案規定，低汙染未登記工廠應於今年3月19日前申請納管，提出申請者即可免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等相關法規處罰，若屆期未提出申請且拒不配合者，依法將停止供水、供電，尚未申請特定工廠登記的臨登業者亦同。
高市府為落實「全面納管、就地輔導」施政目標，專案成立「特定工廠登記辦公室」。經發局長廖泰翔表示，透過線下駐點、巡迴講座、專家輔導等方法多管齊下，同時培訓超過百位推動員輔導業者申請。
廖泰翔提到，同時因應疫情設立「高雄市特定工廠登記Youtube頻道」，教學影片上架短短3個月已累計破萬次觀看，截至今年1月底總計超過2800家工廠提出申請，已核准2124件，在六都中收件數僅次於台中。
經發局提醒，根據《工廠管理輔導法》，凡廠房面積或生產設備達一定規模（如化學、食品類工廠達50平方公尺以上；電力容量、熱能合計達2.25千瓦以上，其餘類別達150平方公尺、75千瓦者）即應辦理工廠登記。
若工廠位於農產業群聚不宜設廠區域，也務必確認是否從事農業相關行業別或製程，或相連於得申請納管工廠區域，亦或廠地面積與相鄰建築用地合計大於1公頃者，均得申請納管。
經發局強調，取得「特定工廠登記」好處多，不僅是土地與建物合法的途徑，還能享產創租稅優惠、申請水電、參與政府標案、增加低汙染產業、環保許可、優惠貸款及增加電力容量熱能等，呼籲尚未申請業者把握機會，推動工廠改造轉型永續經營，若有任何疑問歡迎電洽07-9697095諮詢。
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