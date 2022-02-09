撐了11年的阿振肉包的包子品項，22日起一律漲兩元。（本報資料照片／吳敏菁彰化傳真）

阿振肉包在臉書宣布22日起調漲價格。（阿振肉包提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港包子近10年來崛起，成了必買的招牌，許多名店總是大排長龍，成了代表鹿港小吃，但扛不住原物料漲價，過年後「漲聲響起」，鹿港老龍師、老成珍肉包店都漲2元，撐了11年凍漲的阿振肉包也在臉書張貼公告，宣布22日起要漲了，所有品項除了蔥花捲、起司饅頭一律漲兩元。

去年彰化市永樂街商圈的名店「肉包明」香菇肉包已經從去年11月15日起每顆調漲5元，每顆來到35元，彰化名店阿璋肉圓也在12月29日宣布，今年元旦起，每顆肉圓再漲5元，售價50元，都掀起了熱議，店家有店家苦衷，消費者則擔憂，萬物齊漲，小吃漲潮也擋不住了。

今年過年，鹿港肉包也紛紛漲了，備受喜歡的小龍師肉包在那年初一漲了兩元，一顆來到22元，老成珍肉包也漲兩元，招牌鮮肉包一顆變成20元。

阿振肉包臉書公告表示，原物料近年來不斷攀升高漲，日益超出我們所能承擔範圍，故將於22日起進行價格調整。

阿振肉包表示，凍漲撐了11年終於是撐不住了，過年前就該漲了，但是響應政府的呼籲，撐到了過年後才宣布，主要是許多原物料都漲得厲害，像是桂圓每包從100元漲到400元，麵粉每包也漲60元，豬肉近幾年來也不停在翻漲，漲了至少3、4成了，這波調整價格，並沒有到成本漲幅，也歡迎多多線上訂購。原味香菇肉包、翡翠肉包和桂圓黑糖饅頭等都要漲2元，除了起士饅頭和蔥花卷維持原價。