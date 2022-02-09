鯨魚是許多民眾喜愛的海洋哺乳類，牠們生活在海底世界，利用高頻率的聲波可以彼此溝通，隨著工商業發展，船舶、沿海建設等製造海底噪音，卻沒有像其他汙染一樣受關注，桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「海平面下的水色旋律」聲影科技互動特展，除展示鯨魚的聲音外，也透過播放海平面下的人為噪音，突顯環境保育的重要。

市立圖書館長姚敦明表示，希望透過在龍潭分館的科技互動特展，用不同於以往的方式，展演出音樂與科技的連結，喚醒這個時代的生態保育意識，許多人以為海洋是無聲的世界，但包含鯨豚等海洋哺乳類動物利用聲波交流，然而現代受到船舶、工業捕魚、沿海建設、地震探測等人為干擾噪音，對海洋生態帶來負面結果，不但會破壞海洋動植物的行為、生理狀態、繁殖能力，甚至導致海洋生物死亡。

這次展覽的互動展區，除能欣賞鯨魚在大海優游的姿態外，還可聽見鯨魚發出的聲音，展場也設有5個紅外線感應點，參觀民眾只要踏上地貼，就能聽見相對應的海底聲音，搭配現場全景投影的場景，可以切身感受到水底住民們平時的感受。展期2月11日至4月20日止，入場需配合相關防措施。