IT服務商緯創軟體（4953）公告自結2022年1月份營收5.99億元。受春節假期員工提前休假影響，營收較前月略減1.3％，較去年同期增長近三成，已連續17個月突破歷年同期新高，並創下單月歷史次高記錄。展望2022年，緯軟表示，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求旺盛，在前期佈局投資的綜效發揮下，因此樂觀看待營收成長趨勢不變，預期獲利將有正成長表現。

在獲利部分，緯創軟體2021年第四季EPS為1.73元，2021全年度稅後淨利4.56億元，年減2.1％，EPS為6.91元，較2020年的7.06元衰退。主要是因為2021年在費用部分，受到薪資成本上升、招聘及交付團隊的擴編影響，2021年獲利表現較前一年度略減。緯軟表示，2021年公司積極投資建設人才梯隊，員工人數已突破8000人。

2021年緯軟成功打入中國大陸指標客戶，人才團隊的建置也逐步到位，帶動營收高速成長。在指標客群帶來的收入貢獻挹注下，繼2021年6月首破5億大關後，月營收屢創新高。2022年1月營收雖然較12月略減，但年增仍有30％的水準，創下單月歷史次高記錄。

展望2022年營運，緯軟表示，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求仍然維持在高檔，在成長動能穩定及IT新技術應用蓬勃發展的帶動下，對2022年整體營運樂觀看待。緯軟也將於2/14舉辦線上法說會，進一步說明2022全年展望。