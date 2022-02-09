散裝龍頭慧洋海運（2637）公告1月合併營收為19.31億元，並自結每股稅前盈餘為1.16元。慧洋表示，受到農曆新年前淡季影響，1月營收雖較上月減6.3％，但與去年同期相比仍有71.35％的漲幅。

除了農曆春節假期外，年初巴西暴雨影響礦場開採作業，及中國舉辦北京冬奧限制鋼鐵產出，都使得散裝航運指標BDI指數受到BCI指數（Capesize）下跌影響而連帶走跌，影響船舶日租金收益。

慧洋表示，前述影響皆屬市場短期波動，目前各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班等問題，造成船舶周轉率低下，加上新造船訂單偏低的基本面支持，運價可望逐漸回升。

在船隊佈局方面，慧洋1月有兩艘新船加入營運，分別為輕便型／37000DWT、巴拿馬極限型／82400DWT，皆為最新型節能船舶，截至1月底，慧洋旗下總計有136艘船舶、平均船齡約7年，新造船訂單15艘，穩居散裝龍頭寶座。

展望今年散裝航運，即便去年基期已高，預期今年60艘將進行換約的船舶，仍有25％的換約漲幅，慧洋將積極與船廠、技術顧問合作，持續打造新型節能船舶，因應市場變化。