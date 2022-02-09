中國恒大據報於日前舉行2022年保交樓新年開工動員大會，主席許家印在會上透露，今年交樓目標約7000萬平方公尺、60萬套，相當於集團所有保交樓項目中近五成要在年內完成交付。

陸媒財聯社報導，許家印還在會上表示，目前恒大的預售監管資金人民幣（下同）500多億元，銷售未回款800億元。

許家印亦再提及任何時候都不能賤賣公司資產，並要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。他強調不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了，也很難還清債務。