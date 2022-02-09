恒大：今年交樓目標60萬套 佔保交樓項目近五成 16:592022/02/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國恒大據報於日前舉行2022年保交樓新年開工動員大會，主席許家印在會上透露，今年交樓目標約7000萬平方公尺、60萬套，相當於集團所有保交樓項目中近五成要在年內完成交付。 陸媒財聯社報導，許家印還在會上表示，目前恒大的預售監管資金人民幣（下同）500多億元，銷售未回款800億元。 許家印亦再提及任何時候都不能賤賣公司資產，並要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。他強調不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了，也很難還清債務。 2021胡潤中國500強：騰訊價值一年跌掉人民幣1兆 中壽獵樓 台中首見百億大案 #恒大 #交樓 #許家印 #萬套 #近五成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美債殖利率上升 恆指連跌3天 16:482022/01/18 財經 恒大：已與境外債權人展開對話 仍需更多時間 11:012022/01/25 財經 大陸地產5巨頭 去年蒸發3000億港元 04:102022/01/14 焦點新聞 恒大董事會納外人 債務化解現曙光 04:102022/01/25 焦點新聞 港股大陸房產股走強 中國恒大漲逾10％ 11:002022/01/24 財經 港股震盪早盤升4點 13:142022/01/19 財經 恒大計畫未來6個月內推出初步重組方案 21:462022/01/26 兩岸 《港股》科網族群拖累 恆生大跌逾2％ 10:512022/01/27 財經 《港股》恒大不振 港股續弱 10:512022/01/28 財經 恒大半年內推重組方案 04:102022/01/27 全球財經 陸傳擬拆售恒大大量資產 緩解財務困境 17:332022/01/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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