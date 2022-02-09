前攝影官質疑「微解封鬆綁只為這件事」 柯文哲：想太多

台北市長柯文哲擬於2月15日進行「微解封」鬆綁，前市府攝影官潘俊霖質疑，二二八騎車跟候選人合體方便？柯文哲回應，「想太多了，離二二八還很遠」。

對於微解封只是2.5級規範解開，還是會與2級規範有衝突？柯文哲僅說，自己還是很務實，因為桃園、高雄那些感染，過年到底回流多少，人口移動比較不穩，過了這個禮拜，沒有不明感染源，就一步一步放，不會一下全部不用戴口罩，「日本東京每次都這樣搞掉，我就慢慢放」。

柯文哲指出，動物園人流管制那些第一步先解除，只要不吃飯先解除，特別是群聚吃飯，到時候先要求提供飲食服務，提供方要盡到責任，用責任制，單位負責人要負責員工安全，來消費的一步一步放，不會一下子放開。

至於前市府攝影官潘俊霖質疑，二二八騎車跟候選人合體方便？柯文哲回應，「想太多了，離二二八還很遠」，一步一步解，要開始思考，台灣2300萬人，居隔2萬人，到底戰略對不對要想想看。