美國國務卿布林肯將前往澳洲，出席第四次美日印澳「四邊機制」外長會。美國國務院亞太事務助理國務卿康達在電話吹風會上稱，「四邊機制」外長會將討論「中國對民主價值觀和國際秩序構成的挑戰」等議題。中國外交部發言人趙立堅今天（9日）在例行記者會中回應，民主不是少數國家的專利。

關於美日印澳「四邊機制」的問題，趙立堅表示，他想強調三點：

第一，民主是全人類共同價值，不是少數國家自詡的專利。一國是否民主，只能由該國人民來評判。美國所謂的「民主人設」早已崩塌，美國卻強迫他國接受美式民主標準，以民主價值觀畫線，拼湊小集團，這是對民主徹底的背叛。

第二，中國是地區秩序的福音。中國求和平、謀發展、促合作，推動構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，反對構建各種封閉排他的小圈子、群中群，反對製造陣營對抗。中國同大多數國家一道，承認和擁護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是一國或幾國單方面定義的所謂「以規則為基礎」的秩序。

第三，任何多邊機制都應順應和平與發展的時代潮流，有助於增進各國互信與合作。希望美國等有關國家看清大勢，放平心態，摒棄冷戰思維，少給地區國家關係添油加醋，多為地區和平穩定與繁榮添磚加瓦。