台中市府經發局輔導未登記工廠申請特定工廠。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府輔導未登記工廠申請特定工廠，主動出擊祭出改善計畫三階段，業者申請共區分三個階段，第一階段申請納管，第二階段提出工廠改善計畫，第三階段取得特定工廠；截至二月已有近1500家業者提送工廠改善計畫。

為讓更多業者熟悉相關程序，經發局特別推出提送改善計畫3祕技「網站看範本、Youtube看影片教學、提送前再注意」，鼓勵業者合法化。

經發局表示，第1祕技「網站看範本」，在經發局官方網站-登記專區-特定工廠登記-工廠改善計畫-申請應備文件已公告工廠改善計畫範本、範例、應檢附文件等相關資料，業者可上網下載相關表格並參考範例填寫，也提供自我檢核表，讓業者在送件前檢視文件是否齊備。

第2祕技「Youtube看影片教學」，市府拍攝製作一系列教學影片，內容包含納管、工廠改善計畫、特定工廠登記及用地計畫等，並設置經發局特定工廠專區YouTube頻道。

此外，第3祕技「提送前再注意」，工廠改善計畫主要是業者針對納管工廠範圍進行，包含工業、環保、消防、水利、水保、建設等相關規定檢討，並承諾於計畫核定後一定期間內，依計畫完成改善。

市府強調，審查時主要看業者檢附資料有無齊備、自我檢核結果是否與相關權管規定相符，業者在撰寫計畫過程中，就廠區內部狀況須詳盡說明，在環保、消防外部水源自我檢核時詳實檢討，加速改善、縮短計畫審查時間。

經發局指出，截止今年1月，台中市受理臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計1793件、核准1729件，未登記工廠納管案件受理突破4133件，其中已核准者計2446件，輔導量為全國數一數二，但提送工廠改善者僅1470件，提送率6成，經發局呼籲業者盡速準備，及早完成改善、申請特定工廠登記，取得合法化依據。