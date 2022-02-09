外送員回頭發現，大批猴群已經把他外送箱內的餐點洗劫一空。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

太扯，一名外送員在網路上分享，日前去國立中山大學送餐的路上，被猴子搶走餐點，而他把狀況反映給派單員後，竟得到「去跟猴王溝通求情，請牠把餐點還你」的回覆，最後他自掏腰包重買餐點，才順利解決問題。

這名外送員在臉書社團《爆廢公社》發文，透露先前他送一單早餐去中山大學，卻在騎山路的過程中遇見一隻倒在路上的猴子，他以為猴子被車撞，便下車探視，沒想到一回頭才發現有10幾隻猴子在機車上拉扯外送箱，把箱內的餐點，舉凡豆漿、奶茶與咖啡洗劫一空。

原PO表示，他見狀立刻把問題回報給外送派單員，解釋自己的餐點被猴子搶劫，豈料派單員竟回覆「那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你，不然你會被公司扣錢的。」讓他聽了大傻眼，直呼餐點早被猴子吃光，他也無法與猴子溝通。

原PO分享，正當他被猴子搶劫完準備離去時，又遇上一對猴子母女用水汪汪的眼神看著他討食，他心軟之下把自己的早餐饅頭送出去，事後他則先向等餐的客人致歉，自掏腰包再買一份餐點賠給對方，才順利解決這次的危機。原PO也感慨直呼，「想不到這年頭連猴子都會碰瓷啊！」

文章曝光後，不少網友驚訝回應，「這群猴計畫通耶」、「你遇到專業詐騙集團！而且還是團夥作案…」、「這肯定要跟牠們老大孫悟空談才行了」、「整車被搶光，你居然還奉獻最後的一份你自己的早餐，賠了一堆錢還自己餓肚子，功德無量啊～」、「壽山的猴子真的兇！帶食物去就是隨時要有輸贏的準備」；但也有網友認為，「這客服自以為幽默欸…講的是人話嗎？」