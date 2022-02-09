受惠於一系列的強勁第四季企業財報，以及全球股市上漲的勢頭，歐股周三早市揚升；然而對主要央行轉向鷹派的擔憂，抑制了上漲幅度。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤再上升4.50點或0.97%，為469.87點。幾乎所有的次指數都上揚。歐股周二收在微幅的上升。

周三德國DAX指數升1.4%，英國富時指數升0.7%，法國CAC指數漲1.5%。

法國投資管理公司Amundi上漲3.0%。得益於零售業務和亞洲市場的擴張，該基金管理公司表示，上季獲利強勁成長，並超越戰略目標。

丹麥珠寶製造商Pandora大漲4.3%。該公司表示，預計今年銷售將獲得改善；Pandora並指出，去年全年獲利一致於上個月公布的初步財報。

荷蘭保險公司全球保險(Aegon)下滑4.7%。在美國擁有主要業務的該集團第四季獲利下滑，營業利益減少2%，來到4.7億歐元(約合5.37億美元)。