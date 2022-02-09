台北市議員羅智強為感謝大家對公投的支持，展開400公里徒步謝票，今天來到桃園市政府前，遇到熱情支持者直呼「選桃園市長」、「前進桃園市政府」，羅智強表示，要為在野陣營加油打氣，不要因為公投結果不如意喪失信心，鼓勵國民黨同仁肩負在野黨的使命與責任，要努力為人民發聲。談及自己未來的動向，是否會到桃園或高雄參選市長，羅智強笑說「等400公里謝票走完，我會告訴大家我的決定」。

羅智強400公里謝票苦行走到桃園，他表示，今天到桃園市政府前有2個目的，第1個是因為公投49天夜宿有2天在桃園度過，加上桃園民眾一直給予熱情支持，因此他決議一定要來謝票，第2個是要來替在野陣營加油打氣。

台北市議員羅智強（圖右四）400公里謝票苦行今天走到桃園。（陳夢茹攝）

羅智強認為，台灣現在沒有國民黨、民進黨之分，只有執政黨跟在野黨，除了執政黨外其他都是在野黨，人民的聲音需要在野力量協助表達，儘管很多人覺得公投結果不如人意，但桃園4個同意票還是遠遠大於不同意票，因此不需要灰心，在野黨肩上有使命跟責任，不要因為1次不如意就覺得在野力量不夠。

羅智強指出，以最近開放日本核災食品來說，公投結束後執政黨可能會認為現在台灣沒有什麼可以制衡、約束他們，若人民覺得日本核食能夠如同民進黨所說的交換CPTPP、利大於弊，那2022年底就把票投給民進黨，反之若人民不認同開放萊豬、核食，就把選票投給國民黨，其實2022年底選舉就是1場公投。

熱情民眾不斷直呼「羅智強加油」、「前進桃園市政府！」，另有人直接說「市長辦公室就在裡面，你去跟鄭文燦說叫他下來換你當」，選民不斷拱羅智強參選桃園市長。對此羅智強也回應，感謝大家的肯定，目前傳出好幾個參選說法，他都會納入考慮，等他400公里謝票走完，會再告訴大家他的決定。