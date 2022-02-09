太魯閣國家公園「山月吊橋」，前年8月對外開放後，迅速成為超夯打卡景點，今年春節初二至初四，吸引超過9500名遊客造訪。新春過後，太管處決定3月起，進行長達1個月的檢測及大保養，包括主索、抗風索、鋼結構等，都會檢查並更換生鏽設備。

花蓮太魯閣國家公園「山月吊橋」，2020年8月開放啟用，迅速成為超人氣景點。山月吊橋橫跨立霧溪峽谷，全長196公尺、寬2.5公尺，橋上距溪谷153公尺，為全台灣跨深比最大的吊橋。站在山月吊橋上，可以從高處飽覽太魯閣立霧溪峽谷壯麗的風光，開放採預約，天天都滿額。

太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說，山月吊橋在春節初二至初四期間免預約排隊就能入場，今年吸引大批遊客造訪，初二2600人、初三3300人、初四3600人，3天總計約有9500人排隊參觀。

他說，吊橋開放迄今，今年已到保固期，因此排定3月1日起至31日止，進行為期1個月的首次大規模檢測維修，項目包括主索、抗風索及鋼結構等，替換生鏽設備，加強整體橋梁的安全性。維修工程滿期間山月吊橋暫停預約及開放，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。