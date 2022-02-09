TVBS《機智校園生活》近日白雲加入當起整骨師傅，戲中宥勝因飾演學生的黃柏峰打籃球腳扭傷，特地帶他到白雲開的整骨館治療，而宥勝也趁機請白雲為他整骨。整骨過程中白雲一邊喬他骨盆、腰、屁股，一邊喊著他筋若沒拉開會沒後嗣，還即興加戲摸起他的手骨，問起手這麼冷，是否血液循環不好？宥勝也反應很快笑回：「是因為緊張啦！」宥勝透露拍攝現場白雲總添加有「笑」果的台詞，有時會不知道自己講到哪裡，還一臉認真的再接回來，每次導演一喊卡劇組大家總是笑個不停，讓人十分期待他的表演。

白雲（右）飾演整骨師為宥勝整骨白雲。（TVBS提供）

戲中白雲飾演整骨師歐易賢，為宥勝全身整骨，尤其喬到屁股、骨盆筋的時候特別用力，為他將筋骨拉開。問及白雲摸宥勝屁股觸感，他笑說：「Q彈有勁，有在運動，但應該要問他老婆比較清楚，這可是我第一次這樣摸人家屁股！」白雲分享與宥勝拍攝整骨過程表示：「當時我腦筋一片空白阿∼想法當然是不好說啦！」宥勝也讚白雲技術很不錯。戲裡戲外都是劇組開心果的白雲常常神來一筆，為宥勝整手骨時，他假裝自己是算命師算出宥勝「當過警察、住台中、家裡有田，阿嬤時常在溪旁洗衣，原本要結婚…」，其實是劇中女兒是宥勝學生，常有許多八卦消息跟爸爸分享，讓宥勝急打斷他並大喊：「我信我信，就怕被摸出祖宗十八代跟疑難雜症」。

宥勝擔心被白雲講出祖宗十八代。（TVBS提供）

白雲在劇中演出整骨師，戲外也有真實的整骨經驗，曾經因關節有舊傷，去整骨後反而舊疾復發，痛了快三個禮拜，「一朝被蛇咬十年怕草繩，後來再也不喜歡整骨」。而宥勝則是日前因拍攝踢水與打籃球戲，意外腳扭傷，因此有趁拍戲空檔去整骨治療，自己平時受傷時也會去整骨，透露目前腳傷恢復得不錯，感謝整骨師傅的功勞。《機智校園生活》每周一至周五晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、TVBS-ASIA，9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《TVBS劇在一起》、Line TV、KKTV、myVideo、friDay影音、LiTV 平台播出。