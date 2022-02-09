今年「台中媽祖國際觀光文化節」邀請葫蘆墩Smile太鼓團演出。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中12間宮廟匯演起跑鬧元宵！台中市文化局9日表示，「台中媽祖國際觀光文化節」活動已有12年歷史，活動場域遍及台中的山、海、屯及城區，2月14日在樂成宮推出匯演；2月15日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮同步登場，12間宮廟至5月21日前陸續安排在地藝文團隊演出，與民眾分享宮廟藝文風華。

中市文化局表示，「台中媽祖國際觀光文化節」透過「宮廟風華」活動讓各區媽祖信仰文化在地扎根成為亮點，並傳承傳統民俗的藝術與文化，今年由新社九庄媽邀請「明華園日字團」於2月3日演出「青陽大大爺」打頭陣，陸續於全市12座宮廟熱鬧登場。

台中樂成宮緊接著將在2月14日推出兒童舞蹈團、戰鼓隊及民俗技藝團演出；2月15日元宵節晚間在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮將安排太鼓團、歌仔戲、舞蹈團及樂團等匯演登場。

其中，大甲鎮瀾宮規劃在順天路和蔣公路口推出大型匯演活動，當天並將舉辦筊筶請示遶境起駕日期儀式、猜燈謎活動。原訂2月11日在大里杙福興宮活動場次則將延期。

中市文化局表示，後續有豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟陸續推出藝文演出，活動內容可至中市文化局網站（https：／／www.culture.taichung.gov.tw／）查詢。為配合防疫，各場次皆設置出入口控管人流500人，入場民眾須配合實聯制、量測體溫及全程佩戴口罩等規範。