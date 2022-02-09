總統蔡英文「論文門」持續發酵，媒體人彭文正與旅美教授林環牆、台大名譽教授賀德芬今日（9）在立法院召開記者會，再度質疑蔡論文和學歷真偽，引發各界熱議。前民進黨立委郭正亮指出，這件案子的玄機就在於到底有沒有論文，而此事要水落石出，一定要訴諸司法，但在台灣走法律程序要有結果很困難，可以考慮在英國進行訴訟。

倫敦大學今年2月3日在官網貼出一篇未有署名和日期的聲明，聲稱蔡英文擁有其博士學位，且稱「雖然尚不清楚副本是否存放在大學圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關，該博士學位是正確授予的」。對此，質疑蔡英文博士學位多時的彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今天在立法院以實體結合視訊方式召開國際記者會。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，倫敦大學說有頒博士學位，但沒有講論文，有學位一定有論文，但現在又沒辦法秀出論文，這個案子玄就玄在這裡。郭正亮認為，人家根據一定事實在質疑，不能說人家在搞陰謀，因為他們沒有政治動機。

郭正亮指出，本來世界上就會有人不屈不撓的，針對掌握的事實追究真相，就像到現在仍有人認為817萬票是作票，但對於這種說法，「我尊重你，但拿出證據，就是這樣」。同時，當初美國前總統川普喊作票，他也握有一定的事證，但聯邦法庭不採信。

郭正亮坦言，最後這件事情水落石出，一定要訴諸司法，但現任總統有刑事豁免權，一定要等到她卸任，「你去英國告啊」，因為在台灣要告到水落石出很困難，不然就去告倫敦大學造假。