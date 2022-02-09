財政部表示，自日本2011年3月日本核災之後，有關福島五縣市進口的酒類大約是1萬1000多件，檢測結果均為零輻射檢出。

行政院昨日宣布，擬將開放福島食品進口。實際上自從日本發生核災之後，因為酒類是需要經過加工、蒸餾等製造過程，幾乎不會殘留輻射，因此並無被禁進口。

不過財政部強調，過去福島五縣市，包含福島、群馬、茨城、栃木及千葉等製酒品，為防止酒品被污染輸入，我國採取較嚴格的標準，採逐批檢測方式，並符合衛生福利部所訂「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，始准進口。

財政部指出，福島五縣市進口酒品以日本清酒、啤酒和梅酒類為多，不過該地區並非日本酒的主要產區，所以進口量占整體日本酒類並不會太高。

財政部統計，從2011年到今年1月底，福島五縣市進口酒類1萬1000多批，檢測結果均為零輻射，財政部指出，以後也會每個月初公布上個月檢測結果均為零輻射檢出。