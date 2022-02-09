珍愛藻礁公投案去年並未通過，中油的「桃園市觀塘工業區工業專港環境影響差異分析報告（外推方案）」今天第三度闖關環評專案小組初審會議，經濟部次長曾文生也3度出席，親自督軍，會中環評委員會議中關注外推方案後觀新保護區的飄沙增加、流速下降，恐怕會造成觀新藻礁保護區覆沙率更高，藻礁恐怕會消失，最後在與原方案比較後，建議審核修正後通過。

中油董事長李順欽、曾文生也均出席此次初審小組會議， 中油報告時強調，台灣不只南電北送，天然氣也是南「氣」北送，北部有4成以上的天然氣都靠高雄及台中北送，第三天然氣接收站設置在大潭，北中南三個接收站可以就近供氣給鄰近用戶，也可從過去的「南氣北送」，增加「北氣南送」選項，提高發電的穩定性。

環評委員張學文表示，依中油調查指出，自從三接棧橋施工、棧橋完成後，觀新藻礁區多處覆沙率增加，加上外推方案後觀新保護區的流速減少，恐怕會造成覆沙增加，觀新藻礁恐怕會消失。

中油則稱，觀新區覆沙率變化應與現在結構物制及海象天候影響下的自然現象，與三接施工關聯性不大，覆沙率增加主要是受到近年颱風影響較少，才會導致漸回淤。

「外推方案是承諾」，經濟部次長曾文生強調，評估會比原本的迴避修正方案更好，飄砂為外部因素，屆時營運後也會有保育及因應的動作，包括疏沙也是中油的工作之一，會要求開發單位好好執行。

張學文討論時批評，三接就是選址選錯地方，不只選在藻礁區域還在飄砂的上游，開發單位的資料始終講不清楚、相互矛盾，雖然通過但不是接受外推方案，而是相較原方案中兩害取其輕只能接受外推方案，「但本來就不應該在這邊設三接」。