氣動元件大廠亞德客-KY今(9)日公布，大陸部分客戶提前放假，導致1月最後一週出貨量下降，加上工作天數減少，1月合併營收人民幣4.48億餘元，年減7.7％；折合新台幣19.51億元，年減幅8.56％，雖無法超越去年同期，仍創同期次高。亞德客表示，亞德客對2022年營運，偏向樂觀。

亞德客指出，亞德客1月前三周接單及出貨情況非常不錯，今年農曆年提前到來，部分客戶提早放假，導致1月最後一周出貨量下降，1月接單金額仍持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。雖然未來出貨，仍受到疫情等不確定因素影響，不過亞德客對2022年營運偏向樂觀，稼動率維持110％，提高庫存量，以支應三月份起的傳統旺季需求。

亞德客表示，亞德客1月來自電池、紡織機械、汽車及能源照明設備等行業出貨，有較高的增長率，但因中國大陸放年假及工作天數較去年同期減少，導致亞德客1月合併營收為人民幣4.48億餘元，年減7.7％；折合新台幣計價約19.51億元，年減8.56％。