智伸科技拜汽車、醫療、運動及電子四大事業銷售、訂單及出貨穩定成長，加上去年12月部分訂單遞延至今年1月出貨，今（9）日公布，1月合併營收近9.09億元，月增幅28.83％，年成長18.82％，改寫單月營收歷史新高。智伸科對2022年營運抱持審慎樂觀的態度。

智伸科表示，去年12月部分訂單因船運缺櫃而遞延至今年1月出貨，1月拜汽車事業營運穩健增長，奠定智伸科營運正向成長，加上醫療、電子及運動等事業新訂單挹注，是智伸科1月營收改寫歷史新高的主因。

智伸科指出，智伸科觀察北美一階（Tier1）汽車供應商大廠BorgWarner未來十年將加速朝向電動車發展之腳步，力拼2030年來自電動車相關零組件營收佔比提升至45％，未來佔比還會持續提升。此外，全球新能源乘用車銷量分區域表現，中國大陸全球市佔率高達45.22％而居冠，滲透率也達13.77％，大幅領先其他國家，可見大陸新能源汽車板塊正加速成形。

智伸科表示，全球汽車轉向智能化、電動化趨勢明確，主要一階（Tier1）汽車零組件供應商大廠，大力推動相關戰略轉型。智伸科近年布局台灣、中國大陸兩地產能，與主要客戶的開發重心也積極朝向電動車與新能源車方向發展，隨著未來產品持續推陳出新，將替智伸科中長期營運，增添成長動能。

智伸科指出，展望2022年第一季，智伸科維持審慎樂觀看法。第一季遭逢傳統農曆新年、工作天數較少影響，但受惠於汽車產業加速朝向電動化、節能減碳的技術進程，新車搭載旗下主力GDI系統、傳動系統等相關關鍵零組件產品的滲透率提升趨勢明確，幫助智伸科保持良好訂單能見度。

此外，智伸科醫療、電子等事業體主要客戶產業持續成長，提高拉貨力道，智伸科業績持續向上成長，挹注整體營運規模持續放大。