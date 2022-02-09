浪漫情人節即將登場，遠東百貨推薦秘訣，讓您完美赴約，甜蜜度過佳節，即便還沒有對象，也適合挑個禮物寵愛自己，為情人節賦予特別意義。遠百即起至2月16日推出新春報喜、西洋情人節檔期，購入新行頭正是時候。

板橋大遠百NOSEWAY Dom Rosa粉色之檳100ml，推薦價5980元。（遠百提供）

遠東百貨即起至2月16日，推出百貨服飾、名品當日累計滿5000元送350元抵用券；使用遠百App單筆滿5000元，再加送100元抵用券。另還有信用卡活動3選1：於百貨服飾、名品刷14大銀行滿6000元，送100元十足抵用券；於數位3C（含APPLE、MUJI）刷12大銀行單筆分6期滿萬元，送500元十足抵用券；及17大銀行還有高消費刷卡禮。

板橋大遠百DARPHIN 療癒美肌財虎禮盒，特惠價7000元。（遠百提供）

此外，使用HAPPY GO Pay刷8大銀行，還可享全館單筆滿5000元送200元刷卡回饋，紅利好康拿不完，眾多折扣點數贈，是情人節選禮的最佳時機。

板橋大遠百SWAROVSKI UNA鏈墜，推薦價5450元。（遠百提供）

遠百各分店推薦好禮，板橋大遠百推出「DARPHIN療癒美肌財虎禮盒」，打造最穩定的膚況迎接約會；「NOSEWAY Dom Rosa粉色之檳」感受保加利亞玫瑰花瓣的香氣徜徉；「SWAROVSKI UNA 鏈墜」則透過雙重天鵝設計，呈現自然之美，也象徵永恆之愛。

台中大遠百推出「浪漫禮遇情人節窩心提案」，聯合多家專櫃慶祝，浪漫選物YVONNE大骨抱枕加石虎靠枕，原價3660元、推薦價2580元；MAKE UP FOREVER藝術大師玩色眼影蕊心、頰彩、玩色彩盒、情人甜心派盒，原價2060元、推薦價1648元；鑽石屋鉑金玫瑰金對戒原價5萬600元、獨家價4萬2800元。

而台中大遠百也於周末假日，舉辦情人默契大考驗、情人巧克力棒棒糖手作、樂來樂愛情人節音樂會等系列活動，更獨家與台中樂成宮的月老廟合作，要送出100份姻緣瓶、姻緣線。

高雄大遠百規劃一系列甜蜜蜜活動，連續第5年攜手高雄捐血中心，舉辦2月14日「情人愛捐血」公益活動，歡迎有情人一起捐血；2月19日則與高雄復華中學觀光事業科師生群，合辦「小情人的chocolate教室」，親手做巧克力送給情人。同時Dior、L’OCCITANE、MAKE UP FOR EVER、Honey Key、蕾莉歐等也推出多款情人限定香氛禮盒組。