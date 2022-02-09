一名印尼女子和丈夫結婚10年卻苦無子嗣，近日她買驗孕棒驗孕，上午才驚喜發現有了，晚上竟開始宮縮、陣痛，並產下一名嬰兒，故事讓許多人嘖嘖稱奇。

綜合馬來西亞媒體《星洲日報》、《中國報》、「Kisah Dunia」等報導，一名TikTok帳號為「bidanzulfa」的印尼網紅拍影片分享一件離奇的生子故事，一名女子和丈夫結婚10年都無法懷上孩子，每每驗孕，結果都令人失望。

2021年底一天早上她再度用驗孕棒檢測，竟意外發現有了。

更令人驚訝的是，當天女子還沒從懷孕的驚喜中緩過來，晚上竟突然開始宮縮，送醫後就把孩子生出來了。

原來女子一直沒發現自己懷孕9個月了，由於過去驗孕結果都讓她大失所望，加上經期經常不正常，因此即便這次9個月沒來月經，她也沒有想到可能懷孕。

如今孩子平安健康出生，總算圓了她與丈夫的多年願望。

這起離奇懷孕生子事件引發熱議，網友紛紛留言提出疑點，例如「寶寶在肚子裡不是會踢嗎」、「停經9個月都沒有懷疑」，不過也有人緩頰，指出女人壓力大時也會停經。