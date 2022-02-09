美國夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）附近的自來水，近期被發現有燃油滲入，來源為當地的美國海軍紅山（Red Hill）燃料儲存場。專家指出，該軍種在此次危機中的反應混亂又緩慢，引發當地民眾和政府極大不滿，可能導致多項將於數年內到期的基地協議難以續約，嚴重打擊美軍於印太區域的行動能力。

歐胡島11月起陸續有軍眷反映自來水中有疑似燃料的味道，並傳出有人感到身體不適，懷疑建於含水層上方的紅山燃料儲存場發生洩漏。美國海軍一開始宣稱自家設施並未出現問題，但稍後證實該燃料儲存場確實出現洩漏，且後續處理也過於緩慢，引發當地民眾和政府嚴重不滿。

國家安全事務諮詢公司「Themistocles Advisory Group」創辦人兼執行長胡伯（Craig Hooper）在《富比世》（Forbes）指出，美國海軍此次失敗的危機處理，恐對美軍於印太區域的行動能力造成嚴重隱患，因為五角大廈在夏威夷歐胡島、考艾島、尼豪島、毛伊島的多個關鍵演習場、軍事倉庫、衛星追蹤站等設施，租約將於7年內到期；若夏威夷政府拒絕續約，將導致美國在該群島的軍事足跡大減20%。

上述設施包括美軍在太平洋區域最大的設施波哈庫羅阿訓練場（Pohakuloa Training Area）、對巴金沙灘太平洋飛彈靶場（Pacific Missile Range Facility Barking Sands）「無可替代」的地面觀測站和彈藥儲藏庫等。

胡伯警告，「昏昏欲睡」的拜登（Joe Biden）政府須立即醒來，介入五角大廈目前失敗的危機處理，以迅速且明確的行動改善當地軍民關係，包括讓印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）上將下台負責等，否則將對美國於太平洋區域的軍事能力造成「無法彌補的損失」。