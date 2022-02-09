台北市長柯文哲曾宣布台北雙子星去年底開工，但因都市設計審議卡關跳票，柯去年底於就職七周年記者會強調今年可以開工。雙子星案10日上午9點將再闖都審會，如順利通過，只要再通過環境影響差異分析報告審查，即可申請建照，力拚今年底動工。

台北車站特定專用區C1／D1雙子星開發案歷經5次流標，2019年主辦機關台北市捷運工程局才終於與藍天宏匯團隊簽約，總投資金額達606億元，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等用途。

雙子星案於去年9月30日第一次都審，但委員會認為公益空間城市美術館、展演空間規畫應與周遭古蹟景觀呼應，僅確認大方向結構設計，決議下次討論環境補償、環境公益性，開發單位修正後，北市10日上午召開都審會進行第二次都審。

台北市都市發展局長、都審主委黃一平表示，上次都審已決定大致量體，雙星大樓為西區門戶計畫一部分，位於北車周遭、鄰近北門，周邊有台灣博物館鐵道部園區，交八、交六廣場互動關係，廣告設置模式條件補充說明及捐蹭空間等，需要周遭對應環境呼應，都應解釋清楚讓委員知道。

至於若都審通過後，之後的程序，黃一平說，此為捷運局聯開案，後續監督工作在捷運局，除了都審外，環差要經過環保局審定確定，再申請建築執照。

捷運局副局長王偉指出，此次修正內容包括國門客廳使用，LED廣告設置及與鐵道部園區關係等，各委員提出意見有做相對的回應。

王偉說，若都審通過後，將配合都審與核定環評書圖說與內容變更，提出環差報告並送審，預計於2月25日送環保局環評委員會審議。他表示，今年底動工是努力目標，取得建照為基本要件，希望今年4月初可以送件申請，期望7月底拿到建照。