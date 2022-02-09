中油的「桃園市觀塘工業區工業專港環境影響差異分析報告（外推方案）」今天第三度闖關環評專案小組初審會議，經濟部次長曾文生也3度出席親自督軍，最後通過初審，曾文生會後表示，務必會趕上期程，以供應2025年的燃氣電場，2025年燃氣供應是很重要的工作，牽涉到供電配比的問題。

曾文生表示，三接不影響整體的供電穩定，但如果希望減燃煤電廠占比下降，就需要天然氣來替代。