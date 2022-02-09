三接外推闖關環評初審成功 經濟部：力拚2025完工 17:292022/02/09 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油的「桃園市觀塘工業區工業專港環境影響差異分析報告（外推方案）」今天第三度闖關環評專案小組初審會議。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油的「桃園市觀塘工業區工業專港環境影響差異分析報告（外推方案）」今天第三度闖關環評專案小組初審會議，經濟部次長曾文生也3度出席親自督軍，最後通過初審，曾文生會後表示，務必會趕上期程，以供應2025年的燃氣電場，2025年燃氣供應是很重要的工作，牽涉到供電配比的問題。 曾文生表示，三接不影響整體的供電穩定，但如果希望減燃煤電廠占比下降，就需要天然氣來替代。 虎年明星產業－晶片吃緊 漲聲喊至2024年 北京消費恢復至疫情前 力爭2025年建國際消費中心城市 #環評 #初審 #曾文生 #三接 #2025年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本央行委員：中國清零政策或損全球增長 12:122022/02/09 財經 易宗五金控訴取消訂單 力山發重訊澄清 21:142022/02/07 財經 加快廢舊物資循環利用 陸2025年回收網路體系建立 11:242022/02/06 兩岸 突破北京封鎖 尋求供應鏈多元化 立陶宛外長亞太行訪問國家曝光 11:352022/02/05 國際 遠傳永續作為 三度獲國際「銀級獎」肯定 16:222022/02/08 財經 雞蛋缺貨荒 台中市傳統市場每日供應蛋量較以往少 17:502022/02/07 生活 缺蛋危機持續 陳吉仲：已調度食品加工用蛋補缺口 11:352022/02/09 生活 星鏈訂單倍增 供應鏈沾光 04:102022/02/07 產業．科技 《半導體》力智虎年出師不利 外資送暖喊上1200元 12:162022/02/07 財經 出招解蛋荒 盧秀燕祭鐵腕：重懲囤積居奇 16:482022/02/08 生活 拍檔1月營收2.89億元 寫2020年以來新高 08:202022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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