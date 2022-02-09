市議員周奕齊爭取在玉井、楠西、南化及左鎮區增設小黃公車路線，昨日邀請市府交通局公共運輸處進行討論。（周奕齊議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

台南市首創「小黃公車」機制，深入偏鄉地區，讓民眾以公車票價享受計程車的服務，但部分偏僻聚落公共運輸環境仍不健全，尤其最近許多長輩有接種疫苗的需求，搭車極為不便，市議員周奕齊爭取在玉井、楠西、南化及左鎮區增設9條路線。對此，市府交通局公共運輸處長吳俁之允諾研議，並向中央爭取經費。

台南市政府2019年率全台之先，實施小黃公車服務，啟用至今邁入第4年，已開闢12條路線，涵蓋玉井、楠西、左鎮、大內、白河、關廟和龍崎等行政區。吳俁之表示，自小黃公車上路後，獲得很好的回響，截至目前搭乘人次達5萬4000人，隨著各路線陸續通車後，光去年就有2萬1000人搭乘，滿意度都有90％以上。

周奕齊說，市府在多處設立小黃公車路線，效果顯著，不過在過年期間，他們團隊走訪基層，發現有些偏僻聚落，公共運輸服務供給仍不足，且聽到近來不少長者要去打疫苗，得自己叫計程車，或請子女請假帶父母去，還有民眾反映，學生放學時家長還在工作，家中的阿公阿嬤也不方便接送，希望能增加村里的公共運輸資源。

周奕齊提到，這次爭取在玉井、楠西、南化及左鎮區增9條路線，範圍在左鎮澄山國小往澄山教會、光榮國小；楠西密枝、灣丘、龜丹往楠西區公所；玉井內豐、三埔往玉井區公所；南化西埔國小、北平、小崙往南化區公所，另也盼市府調整楠西龜丹和梅嶺、灣丘線的既有公車班次時間，方便長輩和學生搭乘。

吳俁之說，今年預計在七股、將軍和北門增加8條海區路線，周議員建議的山區部分，會再研議並向中央爭取經費辦理。