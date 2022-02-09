特斯拉創辦人馬斯克旗下的航太科技公司SpaceX正極推動星鏈計畫（Starlink），近期積極發射衛星，但卻受到一場地磁風暴衝擊，上周四（3日）發射的49顆衛星中有40顆遭摧毀。外媒The Verge指出，對SpaceX來說是一次代價昂貴的打擊。

SpaceX計畫發射12000顆衛星的目標，來建構低軌衛星網路，至今已發射約2000顆衛星邁入重要里程碑。不過本次卻面臨一大挫折。

SpaceX 8日透過官網表示，上周四（3日）發射49 顆衛星後，不幸的是，在隔日遭遇嚴重的地磁風暴，導致大氣變暖並使其密度增加，讓大氣阻力急升 50%，造成發射後的衛星無法順利抵達既定的正確軌道。

為了應對危機，SpaceX初步說明，Starlink團隊指揮衛星進入安全模式，並進行「側翼飛行」以減少阻力，有效地避開地磁風暴，但估計有多達40顆衛星會重新進入或已進入地球大氣層中。

SpaceX表示，這些脫軌衛星沒有撞上其他衛星的風險，因為它們重新進入大氣層後會燃燒而銷毀，不會產生任何太空垃圾，也沒有任何衛星碎片墜落撞擊到地面。