天宇布袋戲主掌者黃文耀為國寶級布袋戲大師黃俊雄3兒子，本(2)月6日傳出病逝消息，享壽67歲，臉書專頁「天宇不滅」湧入戲迷哀悼留言。身為兄弟手足的霹靂、金光也發布哀悼文，並不約而同以天宇主人翁「紅雲」的詩號「談文論武道玄機，春夏秋冬一色衣，遨遊江湖千萬里，身藏天地兩卷書。」誌念；而PTT布袋戲版也有鄉民撰寫「回憶殺」文，不捨表示：「感謝黃文耀大師帶給我們青春歲月」。

「天宇不滅」臉書昨(8)日突然PO文寫道：「天宇的永遠領袖，於民國111年2月6日離世，告別式時間2月13日，地點在雲林縣惠來里201號，開放戲迷公祭時間13點30分」。並附上訃文，消息傳出，讓戲迷們感到相當突然，紛紛留言：「大師一路好走」、「天宇不滅，永存於心」。

「霹靂布袋戲」及「金光布袋戲」專頁即時發文寫道：「感念《天宇布袋戲》黃文耀大師一生對布袋戲的貢獻 。」並以天宇主人翁「紅雲驕子兩卷書」（通稱「紅雲」）的詩號誌念：「談文論武道玄機，春夏秋冬一色衣，遨遊江湖千萬里，身藏天地兩卷書。」霹靂布袋戲的董事長黃強華、總經理黃文擇是黃文耀的大哥、二哥，金光布袋戲劇組主導「大俠」黃立綱則是小弟，四兄弟就是布袋戲大師黃俊雄的四個兒子。

天宇布袋戲經典角色「紅雲驕子兩卷書」。（圖／截取自天宇不滅臉書）

PTT布袋戲版（Palmar_Drama版）有資深戲迷鄉民PO出「回憶殺」文：「致天宇—感謝黃文耀大師帶給我們青春歲月」，寫道：「小時候真的非常喜歡看布袋戲，因此對於霹靂天宇的武俠世界，深深著迷為之嚮往，當時天宇也是在電視台上播，記得剛開始看是天宇殺機，整個節奏很快；後來天宇論皇、天宇魔空…一直到異流道九天伏龍等，都精彩萬分。」

他點出「天宇布袋戲」與眾不同的特色：「早期天宇比霹靂還要更前衛且科幻點，無論十三星聯還是各種甘草型的角色，海派浪子、賭命天九、一好漢等，真的一度讓我懷疑編劇是古龍迷，早期的霹靂跟天宇都有濃濃的草根性，而天宇在刀劍武俠塑造上，卻又是勝過霹靂許多，天宇劍牒、天宇刀劍談、天宇鋒之殺等，這幾部在對決眉角上的塑造，是霹靂難以企及的部分。」

天宇布袋戲經典角色「離凡星主」。（圖／截取自天宇不滅臉書）

他細數：「天宇也有非常多經典的角色，兩卷書、千少一、三裁公、花中人、神蝶等等，穿梭天外地球，帶給天宇無限的奔放想像，還有神仙魔大戰；年幼時為了千少一之死傷心好久，幸好多年後九百九十九朵玫瑰復出，貓姬跟兩卷書的謎之片段，當年真不知是怎麼在電視上播映的；可惜後半期的天宇開始走入下坡，不知是經費還是後勤無法比之早期，暴力秋八月是看得很爽，問題是老調重彈少了很多變化。」

最後是滿滿的不捨：「最後2011年的新天宇，沒多久就戛然而止，也不知是發生什麼事。黃文耀大師過世後，也許天宇就此走入絕響，但這些經典角色伴隨我們青春歲月的點滴，依然永存留在記憶當中，希望未來還有機會能讓這些角色故事繼續譜寫下去，真誠的感謝您，黃文耀大師」並附上歷年天宇戲目資料。

天宇布袋戲經典角色「神蝶」。（圖／截取自天宇不滅臉書）

鄉民一片懷念聲：「謝謝天宇讓布袋戲多元化」、「天宇殺機到天宇戰印這段真的很猛，小時候最美好的事情就是一次看4集VHS的布袋戲（天宇+霹靂各2集）」、「當初看到紅雲和烏心陀預言頂鬥智，覺得劇情很驚艷」、「還記得仙龍跟神蝶，小時候覺得他們倆好帥」、「天宇的反派真的很經典又很有魅力」、「天宇的畫面張力真的不是蓋的」、「千年情緣今朝盡，留下九九一英名，愁天不禁落星淚，紅了雲霞染故人。」，滿滿回憶洋蔥。

天宇布袋戲劇集列表

龍現江湖．10 集，1991．VHS．

驚天九龍．12 集，1991．

天宇殺機．18 集，1992．

天宇論皇．30 集，1992．第一集

天宇魔空．30 集，1993．

天宇殘珠．30 集，1994．

天宇戰印．32 集，1995．

天宇星令．18 集，1996．

天宇伏邪之異流道．30 集，1997．

天宇伏邪之九天狂龍．20 集，1997．

天宇劍牒．30 集，1998．VHS．VCD．

天宇謎塵．20 集，1998．

天宇刀劍談．36 集，1999．

天宇鋒之殺．14 集，1999．

天宇策戰之飛雲覆月．45 集，2000．

天宇魔航．30 集，2001．

天宇邪傳．32 集，2001．

天羽．30 集，2002．

天宇傀渡論．38 集，2003．01 ~ 22 集．傀渡論之四方印，23 ~ 38 集．傀渡論之斬神訣．

天宇傀渡論之競鋒記．16 集，2004．

天宇雙流變．40 集，2004．

天宇獸圖．10 集，2005．

天宇獸圖之風火城．10 集，2006．

天宇魔劫．30 集，2006．DVD．D5

天宇嘯龍記．20 集，2007．3 月．

天宇邪流聖戰．26 集，2007．8 月．

天宇神雄傳．30 集，2009．01 / 09 ~ 06 / 20．

天宇贖道·黃金之劍．28 集，2009．06 / 28 ~ 11 / 14．

天宇戰道·白金之刀．並未發行．

天宇天城錄．30集，2009．12 / 22 ~ 2010．07 / 16.

新天宇 龍嘯九烽．20集，2011．01 / 13 ~ 2011．06 / 16.