4歲就開始滑雪！李玟儀生涯首戰冬奧 教練爸爸曝旅程背後艱辛

首度參加冬季奧運的高山滑雪19歲女將李玟儀，9日順利完成兩趟滑行，在2022北京冬奧留下參賽紀錄，賽後坦言最大感想，是電視台可以不用再放自己2020年參加第3屆洛桑冬季青年奧運的影片，而有新影片可以播放。

第一趟李玟儀有點緊張，出發時速度有點沒控制好摔了一下，所幸還沒到下一個旗門，她努力爬回前一個沒完成的旗門，順利完成第一趟，取得進入第二趟的資格，兩趟時間總和2分46秒04，排名第50。

賽後李玟儀指出：「今天可以順利完賽蠻不容易的，一方面是因為拿到這個參賽資格一路非常顛簸，正式比賽第一趟我就摔出去了，當時覺得：『啊！難道我的奧運就要結束了嗎？』還好有爬上去一直滑下來了。」

隨後李玟儀笑說：「結束後最大的感想應該是愛爾達應該不會再放我青冬奧的影片了，要改成放我北京冬奧爬上去的影片。」

一路陪著李玟儀到處參賽、爭取積分、取得北京冬奧參賽資格的父親兼啟蒙教練李永德，點出因為是生涯第一個冬奧比賽，第一趟李玟儀有點緊張，加上求好心切，出發時想衝一下，沒想到速度有點控制不了，不過還是很勇敢地爬上去把比賽完成，第二趟討論過後，認為出發時應該先壓速度，不要一下衝太快導致失控，李玟儀有順利做到並完賽，他很滿意女兒的表現。

中華冬奧代表團總領隊陳士魁總領隊也率團本部隊職員及選手至滑雪場為李玟儀加油，他表示，台灣受限於自然地理環境，冰雪運動不容易推展，選手能獲得奧運參賽資格，已屬難能可貴，希望此次賽會每位選手都能挑戰自我，創造個人最佳成績，吸取寶貴經驗，提升我國冰雪運動風氣和水準。