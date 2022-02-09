彭文正（左）、張亞中（右）。（資料照片合成）

張亞中宣布舉辦論文「素還真」藝文大賽。（取自張亞中臉書）

對於蔡英文論文門事件，彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今（9）日在立法院以現場結合視訊方式召開國際記者會指出，倫敦大學指稱他們不知道論文在哪裡？真是非常可笑。孫文學校總校長張亞中今天也在臉書公布，將舉辦「論文素還真」藝文大賽，若獲得最高人氣獎，除了價值等同於10000元的獎品之外，還可以和彭文正（返台後）及張亞中同進晚餐。

倫敦大學於2月3日春節期間在官網貼出一篇未有署名和日期的聲明，聲稱蔡英文擁有其博士學位，但也指出「雖然尚不清楚副本是否存放在大學圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關，該博士學位是正確授予的」。

對此，長時間追蹤蔡英文「論文門」的彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今（9）日在立法院以現場結合視訊方式召開國際記者會。

賀德芬表示，倫敦大學指稱他們不知道論文在哪裡？真是非常可笑。倫敦大學作為百年名校若要作賤自己，我們擋不了，問題是蔡以虛假學位，破壞台灣的法律騙到教職，讓台灣丟臉丟到世界，因此要正式向國際宣示。

林環牆和彭文正也透過視訊，分別以英文發表聲明，聲明中提到倫敦大學跟倫敦政經學院，對於此將近40年的學位詐欺，無意將真相告知世人，「這是非常令人悲傷的事」，不只是對學術的踐踏，而且是對正義非常大的傷害。

孫文學校總校長張亞中今天也在臉書公布，將舉辦「論文素還真」藝文大賽，若獲得最高人氣獎，除了價值等同於10000元的獎品之外，還可以和彭文正（返台後）及張亞中同進晚餐。

張亞中臉書說明，藝文大賽表演形式不拘(可由話劇、音樂、舞蹈、歌劇、音樂劇、相聲、布袋戲等方式呈現)，2/1～2/20 徵件，獲選表演者，2/21當日進行電話通知；2/26 在大安森林公園露天音樂台表演，海外參賽者直接在網路上播放。投票時間為111/2/26～111/3/4，可至官網＆臉書「張亞中孫文學校」粉絲專頁點入連結投票網站。

最終以最多人氣獎獲勝，第一名可與彭文正（待回台後）及張亞中，同進晚餐，以及價值等同10000元獎品。第二名獲得價值等同5000元獎品；第三名：獲得價值2000元獎品。投票結果將於3/8進行電話通知、獎品寄送。

網友留言表示，「太棒了！彭文正教授、張亞中校長加油！」「大家一起來參與，了不起」、「終於，千呼萬喚始出來啦」！