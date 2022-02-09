蘆洲空中大學旁人行道淪私人停車場，新北市議員王威元促改善，公所預計在此地畫設150個停車格（戴上容攝）

緊鄰空中大學的蘆洲區中正路174巷，40多年來因部分土地尚未徵收，原本規畫人行道的空間淪為私人停車場，民眾與車爭道險象環生，新北市議員王威元媒合協助下，蘆洲區公所終於完成土地徵收，預計2月中施作路面養護及人行道施作工程，規畫150個機車停車位，5月底前完工。

當地居民指出，蘆洲區中正路174巷位於空中大學旁，建商雖然早在40多年前將大部分地權還給公部門，卻因仍有部分畸零地屬私人產權，因此許多民眾以車、樹占地為王，久而久之竟成為私人停車場，壓縮原本規畫人行道的空間，民眾與車爭道，甚是危險。

新北市議員王威元指出，空中大學近年將朝文教園區目標邁進，未來會拆除校園中正路174巷整條圍牆，及靠近路邊的老舊校舍，因此整頓附近市容及路面成為重要工程，他接獲陳情後，經過約2年時間與地主、公部門協調，近年終於完成土地徵收作業。

王威元強調，他也要求區公所此次改造一定要畫設綠色「標線型人行道」，供附近蘆洲國中、忠義國小學子行走更安全，並且一併處理側溝、妥善處理老樹等問題。

蘆洲區公所表示，蘆洲區中正路174巷改造一案，全長度約254公尺，側溝改善長度約249公尺，標線行人行道與汽車停車格部分，公所已經收妥私人產權同意書，仍在私人產權、交通局商議中，目前規畫畫設150個機車停車位，預計15日前進場施工，5月底前完工。