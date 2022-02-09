國際永續評比機構S＆P Global ESG公布最新2022年永續年鑑 ，在全球涵蓋61大產業、超過7500家大型企業參與評比當中，台灣大哥大第四度在全球電信服務業組獲得銀獎(Silver Class)榮譽。

在永續年鑑9個評比項目中，台灣大分別於「資訊安全／網路安全及系統可用性」、「網路可靠性」項目取得滿分，展現高規格落實資通訊安全與個資隱私保護的決心。另外，在「人才吸引與留任」項目則是產業最高分，凸顯公司提供完善的職涯發展計畫、為員工打造幸福職場的努力，獲得國際評比機構高度肯定。

台灣大以ESG先鋒企業為自許，透過積極作為倡議永續價值，實踐與世界共好的願景，包括董事會承諾2030年IDC雲端機房100％使用綠能，最遲2040年全公司達到100％使用再生能源，同時積極布局綠能使用，包含綠電採購、自建電廠等，從太陽能光電、陸域風電著手逐步增加，加速節能減碳的腳步，持續朝「淨零排放」願景邁進。此外，台灣大希望能盡早完成併購台灣之星，除了整合珍貴的5G頻譜，發揮更高綜效，也能減少數千個重複的4G基地台站點以及3G和5G各一套網路，每年將節省1至2億度用電量，為改善台灣缺電問題盡一份心力。

台灣大積極回應利害關係人在環境永續、社會關懷及公司治理的期待。環境永續方面，台灣大通過SBT(科學基礎減碳目標)，預計在2030年較2019減少範疇一和範疇二碳排放量30％，範疇三排放量較2019年減少15％。台灣大將碳管理結合資訊科技應用，開發員工通勤碳足跡調查系統，精準掌握員工通勤碳足跡，讓同仁以身作則響應低碳生活，2020年台灣大員工通勤碳排為240萬公斤的 CO2e，到2021年員工通勤碳排已降至165萬公斤CO2e，大幅減少31％，減碳相當於近2座大安森林公園年吸碳量。