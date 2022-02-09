8吋晶圓代工廠世界先進（5347）公告元月合併營收41.79億元，較去年同期成長50.3％，創下歷年同期新高。世界先進對今年營運抱持樂觀看法，由於8吋晶圓代工產能供不應求，在訂單維持滿載及順利調漲價格的推升下，法人看好第一季營收維持高檔，全年營收將逐季創下新高。
世界先進公告元月合併營收月減9.2％達41.79億元，較去年同期成長50.3％，單月營收為歷史第三高及歷年同期新高。世界先進財務長黃惠蘭表示，元月營收較上月下滑原因，主要是受農曆春節假期造成工作天數減少，導致晶圓出貨量因此減少。
8吋晶圓代工廠世界先進（5347）公告元月合併營收41.79億元，較去年同期成長50.3％，創下歷年同期新高。世界先進對今年營運抱持樂觀看法，由於8吋晶圓代工產能供不應求，在訂單維持滿載及順利調漲價格的推升下，法人看好第一季營收維持高檔，全年營收將逐季創下新高。
世界先進公告元月合併營收月減9.2％達41.79億元，較去年同期成長50.3％，單月營收為歷史第三高及歷年同期新高。世界先進財務長黃惠蘭表示，元月營收較上月下滑原因，主要是受農曆春節假期造成工作天數減少，導致晶圓出貨量因此減少。
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