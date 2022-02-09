受到不銹鋼降價影響，燁興(2007)1月營收為5.61億元，較去年同期5.69億元，略減1.48％，但隨著2月份不銹鋼盤元每公噸大漲6000元激勵，法人預期，2月份營收可望好轉。

穩懋1月營收19.25億元 年減8.5％
致伸1月營收月減12％、3月將明顯回升
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