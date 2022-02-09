燁興1月營收為5.61億元、年減1.48％ 17:392022/02/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到不銹鋼降價影響，燁興(2007)1月營收為5.61億元，較去年同期5.69億元，略減1.48％，但隨著2月份不銹鋼盤元每公噸大漲6000元激勵，法人預期，2月份營收可望好轉。 穩懋1月營收19.25億元 年減8.5％ 致伸1月營收月減12％、3月將明顯回升 #燁興 #月營收 #不銹鋼 #降價 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八貫1月營收開出紅盤 年增24.85％ 創同期新高 15:392022/02/09 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 研華元月營收53.84億元 登同期新高 16:192022/02/09 財經 政院出手平抑物價 國內汽油大降1.1元 04:102022/02/08 財經焦點 群光1月營收99.3億元 創史上第三高 14:142022/02/08 財經 《興櫃股》旭東1月營收年增近1成 新產能估Q2投入 16:482022/02/09 財經 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 《興櫃股》南俊國際1月營收年增46％ 美系新客戶出貨Q2回溫 12:332022/02/09 財經 《半導體》世界先進1月營收衝高 Q1淡季續旺 15:572022/02/09 財經 《類股》晶片短缺仍嚴峻 2家矽晶圓廠元月營收啵亮 10:002022/02/09 財經 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。