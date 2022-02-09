毅嘉(2402)1月營收延續去年第四季旺季，單月營收呈現雙增，並創下4年同期新高，毅嘉看好隨著車用市場需求樂觀，今年營收、獲利將力拚逐季增加。

毅嘉1月營運延續去年第四季的旺季水準，單月自結合併營收金額達5.92億元，月增加10%、年增加4%，創4年同期新高，其中軟板整合元件產品之營收為4.31億元，機構整合元件產品之營收為1.63億元。

毅嘉表示，雖然目前供應鏈瓶頸的影響仍然存在，但今年車用電子市場的需求展望樂觀，預期將可順勢帶動毅嘉科技今年整體的營收及獲利呈現逐季增長之趨勢。