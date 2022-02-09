美國商務部公布數據顯示，2021年美國對台灣貿易逆差增加28.9%至402億美元，創歷年新高。台灣央行外匯局局長蔡(火冏)民表示，去年美台貿易逆差增加，主要是美國對台的資通訊產品增加以及疫情造成旅遊服務收支和運輸服務貿易變動所致，並非匯率因素；也就是因疫情和美國國內需求，導致逆差擴大。台美雙方一直都有就貿易逆差進行雙邊的溝通，去年第二季以來，台灣外匯市場供需平衡，央行並沒有作太多的調節。

由於台美貿易逆差擴大，市場憂心被列入美國匯率操縱國名單。蔡(火冏)民強調，去年貿易逆差擴大，主要的2大因素是疫情和美國對台的資通訊產品增加。以疫情來看，往年國人赴美遊人數遠高於美國人來台人數，但去年疫情影響，邊境管制減少赴美人數；此外，受至疫情造成的塞港，也直接拉升台灣貨櫃三雄的營收大幅成。旅行收支部分，2021年前三季台灣對美國仍呈逆差。

3項列入匯率操縱國名單指標，包含一、每年的對美貿易順差超過200億美元；二、一年內有超過6個月的時間透過外匯干預買入外匯資產，購買量佔比達到國內生產總值（GDP）的2％以上；三、經常帳戶盈餘超過GDP的2％。

此外，針對近期美國公債殖利率反彈，蔡(火冏)民表示，全球央行的貨幣政策轉鷹，影響資金流向，近期有看到投信和壽險資金匯出，應該是受到美債殖利率反彈所致。