由於第1季有手機及平板等新產品，軟板廠台郡(6269)今年上半年營運可望淡季不淡，台郡財務長熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年同期有個位數百分比成長；2022年將較2021年有個位數百分比生產產值成長。

台郡今天下午舉行法說會，美系客戶新手機發布，帶動台郡2021年第4季合併營收為122.87億元，季增35%，年增14.9%，創下單季歷史新高，單季營業毛利率為19.8%，季增1.7個百分點，年減2.3個百分點，主要是因台幣升值3.3個百分點，致使毛利率下滑0.9個百分點，以及高材料產品比重增加，營業淨利率為13.2%，季增2.9個百分點，年減2.1個百分點，稅後盈餘為13.09億元，季增39.9%，年減10.7%，單季每股盈餘為3.76元；受惠於平板及NB產品成長，台郡2021年合併營收為355.69億元，年成長19%，創下歷年新高，合併毛利率為17.8%，年減2.7個百分點，營業淨利率為9.2%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為28.8億元，年減1.9%，每股盈餘為8.19元。

就產品別來看，2021年第4季通訊產品佔營收比重由第3季約45%攀升至約56%，電腦產品佔比由38%降至30%，消費性產品佔比由第3季的17%降至14%；以2021年而言，通訊產品佔2021年合併營收比重由2020年約58%降至52%，電腦產品由2020年佔比30%上升至34%，消費性產品佔比由2020年的12%上升至14%。

熊雅士表示，台郡自2019年疫情前我們即訂下除主力產品手機外，要在筆電、平板及穿戴式產品線增加市佔率的目標，我們成功執行多元化產品策略，在2020年及2021年疫情影響下更加速產品的市場需求，使得我們筆電及平板產品2021年營收較2020年成長32%，穿戴式產品2021年營收較2020年更是有超過3倍的成長，更驅動2021年營收年成長19%。

展望今年第1季，熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年第1季有個位數百分比成長，因應5G需求逐步升溫，手機、NB及平板新產品陸續推出，今年上半年營運可望呈現淡季不淡。

隨著多元化產品策略發酵，2021年平板及NB等電腦產品營收佔比攀升至34%，穿戴裝置等消費性產品佔比亦達14%，熊雅士表示，非手機領域產品連兩年都是30%到60%成長，2021年手機佔比約52%，預估今年非手機佔比會微幅上升，手機佔比將降至48%到50%。

在天線產品部分，由於5G高頻LCP天線相關產品市場餅擴大，且台郡積極參與市場，2021年天線相關產品佔台郡營收比重攀高至23%到27%。

展望今年，熊雅士表示，今年進入疫情影響第3年，包括通膨等議題將於下半年發酵，對經濟及消費力影響是變數，所以用保守的角度來看今年，預估2022年將較2021年有個位數百分比生產產值之成長。

台郡2022年將持續開發新LCP技術，聚焦5G高頻傳輸終端需求，熊雅士表示，放眼未來3年，5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場，除目前我們已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域。