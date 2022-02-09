普丁單獨會晤馬克宏，兩人坐在堪稱「史上最長距離」的白色長條桌。(圖／路透社)

剛出席北京冬奧的俄羅斯總統普丁返國後，在莫斯科克里姆林宮會見來訪的法國總統馬克宏。這也是新一輪烏克蘭危機爆發後，普丁第一次與西方大國領導人面對面會晤，兩人長談5個小時，但除會後普丁帶有火藥味的發言外，更被玩味甚至最後被大陸網友P為哏圖的，卻是兩人會談照片中，堪稱「史上最長距離」的白色長條桌。

大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」更評論，這可能創造了國際外交史上的「四個最」，應是普丁人生中最遠距離的一次兩人面對面會晤；馬克宏人生中最遠距離的兩人面對面會晤；俄法歷史上最遠距離的總統面對面會晤；也是兩國領導人之間最遠距離的單獨面對面會晤。

照片中顯示，兩人對坐的白色長桌足足有6、7公尺長，中間僅放一束鮮花。雖然這張長桌以前也出現在新聞裡，但更多的落座方式是普丁和客人橫著坐，而不是坐在兩邊尖端；即便兩頭落座，一般中間還坐著幾個人，顯得不是那麼疏遠。

一些大陸網友更是拿這張照片進行「P圖」惡搞，填滿兩人中間空出的區域，製作出各種版本的「哏圖」，例如花樣滑冰版、冰壺版、羽毛球版、俄羅斯舞蹈版、甚至是《最後的晚餐》版本等。

「牛彈琴」認為，這種座位安排除有防疫的考量之外，也充分表達了普丁強烈的情緒與對西方國家的不滿，認為西方國家在不斷推動北約向俄邊境擴展，該輪烏克蘭危機，烏克蘭本國都沒認為那麼嚴重，但西方國家卻不斷渲染戰爭危機。

甚至在之後的記者會上，談到北約，普丁的憤怒態度仍舊明顯，直指並沒有向北約邊界擴張，而是北約在逼近。他表示如果烏克蘭加入北約，並試圖武力奪回克里米亞，歐洲國家將自動被捲入一場與俄羅斯的軍事衝突，到時不會有贏家，會被迫拖入這場衝突。