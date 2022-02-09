受天候與疫情等因素影響，今年春節假期長達9天，居家使用影音平台追劇成為重要的娛樂選項，根據遠傳friDay影音統計，總收視人次較去年春節假期成長1成，尤其除夕當天與初一的收視人次，增長態勢較往年顯著；收視付費用戶更是顯著成長近5成。

以內容分類來看，戲劇類收視人次最高、最受用戶青睞，電影次之；而韓流實境綜藝收視人次成長逾1倍最高。春節期間新購的線上付費用戶數較去年同期成長逾五成，顯見民眾對於付費使用OTT平台，享受優質影音內容的接受度明顯增加。

今年的春節收視榜單，韓流影劇獨霸，綜藝、戲劇收視人數也雙雙創高！綜藝類是今年大黑馬，收視成長逾1倍，由知名韓綜《Running Man》奪冠，熱門戲劇衍生的特輯綜藝節目《黃金漁場Radio Star - 衣袖紅鑲邊特輯》、《抓住紅衣袖 - 新春特輯》分列二、三名。

戲劇類內容的總收視人次成長逾2成，以現在跟播中的獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》締造奪冠高收視，網路討論度火熱的《衣袖紅鑲邊》、獨家熱門日劇《勿說是推理》則分居二、三名。電影部分，以韓國喜劇電影《金派特務》表現居冠，親子動畫電影《名偵探柯南：緋色的不在場證明》、《蠟筆小新： 謎案！天下春日部學院的怪奇事件》分居二、三名。

遠傳friDay影音獨家戲劇《衣袖紅鑲邊》收視轟動，跟播期間創下平台戲劇收視第一，因應熱潮，遠傳friDay影音啟動「超強售後服務企劃」，在新春期間推出《黃金漁場Radio Star - 衣袖紅鑲邊特輯》以及《抓住紅衣袖 –新春特輯》兩個特輯節目，2／13也將獨家邀請到《衣袖紅鑲邊》三位主演-李俊昊、李世榮、姜勛舉辦《衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆》線上見面會，與台灣觀眾線上見面同樂。