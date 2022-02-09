中市易宗五金公司，指力山工業積欠200萬元貨款，追討半年不理，並取消訂單，導致該公司囤積近8千萬元的貨物。（易宗提供／黃國峰台中傳真）

力山工業被協力廠商指控積欠貨款、臨時取消訂單，力山工業回應是不實指控。（黃國峰攝）

中市易宗五金公司負責人汪世凱9日下午帶著10多名員工到力山門口抗議，他聲淚俱下的表示，力山行為已嚴重影響公司生計。（黃國峰攝）

中市易宗五金公司負責人汪世凱9日下午帶著10多名員工到力山門口抗議，他聲淚俱下的表示，力山行為已嚴重影響公司生計。（黃國峰攝）

中市易宗五金公司負責人汪世凱9日下午帶著10多名員工到力山門口抗議。（黃國峰攝）

力山工業被協力廠商指控積欠貨款、臨時取消訂單，力山工業發言人副總經理莊政勳表示是不實指控。（黃國峰攝）

健身器材大廠力山工業股份有限公司，遭其下游廠商易宗五金控訴積欠該公司2百多萬的貨款，並取消訂單，導致囤積了近8千萬的貨，9日下午帶著員工到力山門口討公道，對此力山指出，一切的交易都按照雙方交易條件進行，並準時付款，對方有困難，歡迎雙方好好談，但若對方不回復理性角度，力山不排除採取法律動作。

易宗五金負責人汪世凱9日下午帶著10多名員工到力山門口抗議，他指出易宗主要生產螺絲、螺帽等小零件，和力山合作近二年，去年因運動器材量爆發，易宗受邀赴力山開會，力山在白板上及口頭上皆表示需備足白板上的貨量，並表示原第一供應商無法滿足需求，易宗也因此提早備料，不料多筆訂單突然被刪除，導致囤貨近8000萬元，另外，力山還欠了200多萬元的貨款，追討半年還不還。

汪世凱聲淚俱下的表示，力山行為已嚴重影響公司生計，將會在2月20日號召1000人的集會遊行，到立山來抗議遊行。

力山工業發言人副總經理莊政勳表示，秉持雙方互助合作的情誼，農曆年前及年後，由採購主管到易宗拜訪2次，在合理合法範圍內，多次溝通試圖協助解決其困境，但他的要求超乎合理範圍。

莊政勳表指出，力山是上市公司，一切的交易一定會依照法規的要求，與廠商的交易，都遵循相關法令進行，按照雙方議定的交易條件準時付款，力山絕對不會拖欠，更不可能有拖欠到半年之事發生，對方所說拖欠貨款，是不是交易尚未完成？並且以常理判斷，既然拖欠貨款了，你還會繼續與這家公司繼續合作？

至於8千萬的備貨，莊政勳表示本公司與易宗五金自2020年3月起開始交易，2020年總交易金額為792萬台幣(以下單位同)，2021年為5840萬，該公司庫存的備貨策略是否過於樂觀，他所說是否屬實仍待查證。

在積欠200多萬貨款方面，莊政勳指出自2020年3月開始交易以來，截至2022年2月為止，共計6732萬，經清查本公司內部所有易宗五金請款文件，均按照雙方交易條件準時支付，並無積欠貨款之情事。甚至最近3個月力山還預先支付1100萬給易宗未到期貨款部分來協助他們。

莊政勳表示，由於易宗在網路及媒體發言，已影響本公司商譽，且未提出所謂積欠貨款之證明文件，卻採不理性行為，已影響本公司商譽，但若對方不回復理性角度，力山不排除採取法律動作。