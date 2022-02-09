為了提升街友的疫苗接種率，新竹縣政府委託辦新竹縣中華照顧者關懷協會、新竹縣醫師公會，9日協助15名街友接種BNT疫苗，本周還將為30名街友接種，現場除了防疫衛教宣導，還有準備防疫包等物資，提供給街友，不讓防疫出現破口。

新竹縣中華照顧者關懷協會社工督導劉志枰表示，目前縣府列冊的街友，接種第1劑疫苗者僅有2成，剩餘人數多是無意願接種，或是不知何時、何地可接種，為了降低街友對於接種疫苗的疑慮，該協會走上街頭宣導，鼓勵他們勇於接種疫苗。

9日上午，協會與位於竹北市的麥建方診所合作，不僅為15名街友打疫苗，現場也發放具有口罩、體溫計、酒精、餅乾的防疫包，提供給街友使用。社工主任江婉柔表示，協會設有安置中心，目前街友已有8人住進中途之家，已優先完成接種。

此外，為了增加疫苗接種率，除了新竹縣政府補助加碼的1、2劑疫苗200元超商禮券外，協會也加碼發放現金，首次接種的街友可領取現金500元，而完成2劑接種者，則可獲得1000元現金。

劉志枰指出，藉由獎勵提高接種率，也避免讓街友成為移動傳染源，不如讓他們優先施打疫苗，估計本月可從原先2成施打率，拉高至6成5，藉由新竹縣醫師公會的協助與宣導，也提升疫苗覆蓋率，避免出現防疫缺口。