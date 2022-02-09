台灣奧迪汽車表示，伴隨Audi（奧迪）新世代多元休旅及高性能車款陸續到位，日趨豐富的純電車系選擇獲消費者青睞，台灣奧迪元月在台銷售量達585輛，寫下在台營運以來元月業績新高紀錄。

台灣奧迪分析，Audi多元年輕化休旅車陣容帶來強勁助力，元月休旅車系銷售占比突破六成；Audi純電車系Audi e-tron、e-tron GT表現亮眼，占元月品牌新車銷量的17％，而Audi RS高性能車系銷售占比亦衝達18％，持續帶動整體銷售表現。

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，儘管面對來自半導體短缺等嚴苛挑戰，在全體經銷商夥伴及台灣奧迪同仁的共同努力之下，台灣奧迪於2022年寫下亮眼的開端。感謝台灣消費者的青睞與支持，我們樂觀面對未來新的一年，藉由純電系列及年輕化休旅車款的正向銷售表現，台灣奧迪將持續此成長動能，透過多元的產品陣容，讓消費者體驗Audi獨樹一幟的個性風格與源源不絕的創新科技。