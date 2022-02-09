起亞汽車元月台灣訂單量 創新高 17:502022/02/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 起亞（Kia）汽車今年開春首月，台灣銷售業績繳出亮眼的成績單。起亞台灣總代理台灣森那美起亞統計，起亞乘用車1月全台訂單數達318張，較去年同期大幅成長61％，其中休旅車Carnival累計接單超過1800張，旗艦休旅車Sorento累計訂單也突破900張。 台灣森那美起亞指出，2022年起亞邁入全新品牌新紀元，台灣森那美起亞將持續從產品、通路、銷售與服務等各個面向努力，衝刺台灣市場。 科際捷流 年營收拚續創新高 豪華車拚電動化 賓士參戰 #起亞 #台灣森那美起亞 #起亞汽車 #訂單量 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 博智、華通 權證搶手 04:102022/01/21 證券．權證 《傳產》豪宅級華廈不輸大樓 單價142萬創新高 16:482022/01/26 財經 和勤新產品助陣 元月營收創新高 04:102022/02/09 證券．權證 大南方航向論壇 剖析新創發展 04:102022/01/25 產業特刊 亞大國際線上座談 逾百位學者參與 04:102022/01/22 企業經營 北市曝亞旭移工足跡 北車、NET跟馬尼拉辦事處都去過 16:242022/01/23 生活 礁溪長榮酒店群聚擴大 4確診身份曝 陳時中：危機還沒過 14:422022/01/24 生活 訂單成長、平均單價提升 聚陽1月營收28.58億 同期歷史新高 16:092022/02/08 財經 特斯拉獲利創新高 今年續受供應鏈問題困擾 09:542022/01/27 財經 日本疫情持續升溫 首度新增確診逾8萬例創新高 19:282022/01/28 國際 IKEA高雄店有確診者足跡 下午3點緊急停業清消 15:322022/01/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。