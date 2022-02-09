起亞（Kia）汽車今年開春首月，台灣銷售業績繳出亮眼的成績單。起亞台灣總代理台灣森那美起亞統計，起亞乘用車1月全台訂單數達318張，較去年同期大幅成長61％，其中休旅車Carnival累計接單超過1800張，旗艦休旅車Sorento累計訂單也突破900張。

台灣森那美起亞指出，2022年起亞邁入全新品牌新紀元，台灣森那美起亞將持續從產品、通路、銷售與服務等各個面向努力，衝刺台灣市場。