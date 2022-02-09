HINO（日野）商用車台灣總代理和泰汽車（2207）宣布，推出HINO 300系列Hybrid油電複合動力商用車，搭載自手排變速箱，並配備怠速熄火及斜坡起步輔助等功能，共有6.5噸、8.5噸等兩款車型，強調新車性能與節能兼顧。

和泰表示，日野Hybrid油電複合動力系統是經由引擎與馬達的動力搭配，搭載符合六期環保的渦輪增壓柴油引擎，最大淨馬力高達150匹，最大淨扭力44.9公斤米，搭配高出力交流永磁電動馬達，最大馬力35KW（47.6匹），最大扭力42.8公斤米，達成兼具高動力輸出、省油耗、低噪音、低震動及低廢氣排放的高效能系統。

和泰表示，六期車採用DPR（柴油碳微粒主動濾清系統）及SCR（選擇性觸媒還原系統），捕捉排放碳微粒及減少NOx（氮氧化合物），全面達到排氣淨化效果，同時搭載六速自手排變速箱，無離合器踏板設計，駕駛更輕鬆便利。Hybrid專用電子控制系統會依路況自動選擇最適檔位，達到行車省油、換檔平順。另配備IDLE STOP系統，當車輛怠速靜止時，引擎會自動怠速熄火，當鬆開煞車踏板，由馬達瞬間啟動引擎，充分達到節省油耗及降低廢氣排放的目的，且低振動、低噪音，大幅提升駕乘舒適性。此外，和泰針對「油電複合動力系統」提供五年或12萬公里保固。