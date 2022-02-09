美國企業財報數據表現強勁、油價創下近七年新高帶動能源類股漲勢強勁，緩和市場對美國聯準會(Fed)收緊貨幣政策及地緣政治局勢的擔憂，全球股市在農曆年後持續反彈。在基本面支撐下，投信法人建議，投資人可持續分批布局全球股票型基金，掌握各市場的成長契機。

兆豐投信認為，儘管市場對於美國聯準會快速升息疑慮仍大，但貨幣市場顯示目前資金仍然充沛，加上美國企業財報數據表現亮眼，目前已超過半數S&P 500成分股公布財報，其中，約有77％獲利超過預期，同時美國勞動市場表現依舊強勁，除了1月非農就業新增就業大幅優於市場預期外，失業率也穩步下滑，顯示美國基本面良好。

近期讓市場擔心的通膨雖創下1982年6月以來新高，但主要原因仍是供應鏈問題導致新車、二手車和房價等持續上揚，預期下半年供應鏈混亂因素可望回穩，加上基期墊高，通膨有望逐季下滑，將有助於緩解市場對於聯準會快速緊縮的疑慮。此外，觀察散戶籌碼也可發現隨著市場快速下跌，散戶籌碼也快速下降，過去投機型籌碼可望減少，市場情緒也較為審慎下，籌碼沉澱將有望激勵美股持續反彈。

新興市場近期受到歐美股市激勵也有所回溫。兆豐投信指出，中國人行已連續兩個月調降基礎貸款利率，將1年期與5年期利率都下調，由於5年期利率將會影響房屋抵押貸款定價，將有助支撐大陸房市需求。目前北京冬奧已如火如荼舉行，再加上兩會即將召開，經濟維穩仍為官方主要施政方向，預期寬鬆穩增長仍為大陸政策目標。雖經濟數據表現欠佳，但在大陸股市基期相對較低下，對於陸股中長線表現不應過度悲觀。

儘管疫情風險仍存，但民眾正學習與疫情共處，許多國家逐漸邁入疫情重新開放過程的最後階段。全球經濟其企業獲利成長仍維持一定水準，聯準會及其他國家央行貨幣政策朝正常化邁進，但整體資金環境仍寬鬆，可望延續震盪走堅的多頭格局，股市評價經修正後吸引力浮現，在基本面加持下，投資人反而可以趁市場震盪之際，布局全球股票型基金，掌握各市場的成長契機。