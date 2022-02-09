精誠資訊（6214）公告1月營收25.49億元，較去年同期減少10.21％，精誠表示，主要是因為適逢農曆年，結帳時間提早，以及前年底多個專案認列遞延，造成2021年1月有數個大單認列，基期較高的緣故。

展望2022年第一季，精誠對營運仍持穩健成長看法，並將持續強化5A4C等雲服務所需的核心技術能力，加速協助企業數位轉型，另外也將透過投資併購策略，連結、擴大軟體生態圈合作，攜手夥伴提供企業創新的最適解決方案，維持成長動能。