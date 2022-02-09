專案認列遞延 精誠資訊1月營收年減一成 18:002022/02/09 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精誠資訊（6214）公告1月營收25.49億元，較去年同期減少10.21％，精誠表示，主要是因為適逢農曆年，結帳時間提早，以及前年底多個專案認列遞延，造成2021年1月有數個大單認列，基期較高的緣故。 展望2022年第一季，精誠對營運仍持穩健成長看法，並將持續強化5A4C等雲服務所需的核心技術能力，加速協助企業數位轉型，另外也將透過投資併購策略，連結、擴大軟體生態圈合作，攜手夥伴提供企業創新的最適解決方案，維持成長動能。 桃園1.6萬名教職員尚未打第3劑疫苗 今開設接種專案 女足代表隊多人確診 民進黨立委籲CDC專案處理入境 #精誠 #認列 #專案 #遞延 #精誠資訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶攻情人節商機 台北君悅多管齊下 11:432022/02/08 財經 入境檢疫14變10天還得等 陳時中：春節專案延長至2／28 14:122022/02/07 生活 台北遠東搶客non-stop 情人節祭一泊二食專案 11:502022/02/08 生活 大陸穩增長 重大建設過年不停工 04:102022/02/07 焦點新聞 商務客可望解禁 入境檢疫天數擬縮短 04:102022/02/08 焦點要聞 取消積分制 2／15起啟動第二階段移工專案引進 14:582022/02/07 生活 打動戀人的心 頂級飯店祭甜甜價搶市 19:442022/02/08 生活 衝刺首季經濟「開門紅」 陸多地重大專案春節不停工 12:562022/02/06 兩岸 《金融》新春發紅包 上海商銀推優利定存 14:322022/02/07 財經 維田元月營收9111萬 創歷史次高 18:322022/02/08 財經 《半導體》7奈米NRE遞延認列 創意1月營收雙增 14:492022/02/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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