市府由法制局、地政局等相關局處接受陳情，強調因自辦重劃屬私權自治且正在訴訟，市府不便介入。（市議員徐瑄灃提供）

神岡區大夫第自辦市地重劃區自救會一行40餘人，9日在市議員徐瑄灃陪同下，到台中市政府地政局表達要申請調閱神岡區大夫第自辦市地重劃區籌備會，向市府呈報檢附審核的相關各項資。市府由地政局重劃科官員出面接受自救會成員申辦調閱，表示需要作業時間；並強調因自辦重劃屬私權自治且正在訴訟，市府不便介入。

徐瑄灃說，當初大夫第重劃區從籌備會申請成立的審查起，就有嚴重程序及審查違失，不能拿私權來當擋箭牌。籌備會是重劃準備階段，市府尚未完成核定，未授予重劃權力，不屬於私權自治範疇。前提必須是完全按照當時的法規及程序執行無誤且完成者，才可以主張行為時有效法律的適用。

自救會指出，市府於民國100年1月25日核定神岡區大夫第自辦市地重劃區籌備會成立，惟籌備會成立後，於101年7月4日始檢送重劃計畫書向台中市政府申請核定，並未於法定期間一年內辦理；台中市政府依法應解散之，卻仍於101年10月26日核准實施市地重劃。

徐瑄灃指出，籌備會超過法定時限就應該解散，其他縣市如花蓮、彰化縣都有案例，為什麼台中市政府不能依法行政？大夫第重劃會在籌備會階段，跨兩個版本的獎勵辦法，在95年版本時效召開的所謂座談會，如果未符合101年版本新法規要求，且涉及人民重大權益，是否應該重新召開合乎規定的座談會，補正程序，避免侵害人民權益？

徐瑄灃強調，這是市政府基於職責應該要審查，可是地政局卻毫無作為，比起新興自辦重劃會可以補正重新返回籌備會，兩者待遇實在天差地別。顯示前後地政局主管承辦人員均未依行政程序法公正裁量。