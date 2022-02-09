新北市政府與皇翔建設合辦「捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案」，基地面積約3507坪，皇翔去年初與26個私地主整合完成，並已公告拆遷，預計下半年動工，規畫興建3棟分別樓高14、10及20層的建築物，市府可分回93戶住宅及92坪非營利幼兒園公益空間，預計於2025年完工。

都更案基地北臨一溝渠，西至頂埔街，南側臨中央路4段52巷，東側以土城區運校段21地號為界，距土城交流道5分鐘車程，中央路右側為頂埔科技園區，公有土地面積占更新範圍85.85％（市有地44.48％、國有地41.37％），現況為屋齡逾40年的低矮建物加上巷弄狹窄，土地使用效能低落、防災防震機能嚴重缺乏，市府評估後，決定以公辦都市更新方式活化公地。

市府2014年7月與皇翔建設簽約，事業計畫暨權利變換計畫於去年12月30日發布實施，使用分區為住宅區及道路用地。財政局財產開發科長魏依樺表示，未來預計興建A、B、C共3棟大樓，A棟20層高的住宅大樓共有181戶、B棟10層樓高的是國產署辦公大樓、市府則分回C棟14層大樓共86戶住宅及受贈92坪的非營利幼兒園，另A棟分回7戶住宅。全案預估總銷售金額為52.9億元。

皇翔並提出環境共生的社區總體營造規劃理念，設置街角廣場、人行步道等友善空間，並提供1000萬元作為開放空間及公益空間未來管理維護費用。

對於市府分回共93戶住宅，未來有可能規畫為社會住宅嗎？魏依樺說，因距離完工還有3年，待完工後會依屆時的政策再做整體評估。